أرامكو السعودية تعزز حماية سلاسل الإمداد بتطوير تقنيات الأمن السيبراني

أكدت مصادر أن شركة أرامكو السعودية تواصل جهودها لاستدامة توفير الطاقة والمنتجات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي، ويشمل ذلك تطوير تقنياتها التشغيلية واستخدام التقنية في جميع أعمالها، وهو ما يتطلب مزيداً من التوسع في استراتيجياتها التي تتعلق بالأمن السيبراني؛ بهدف تعزيزه عبر منظومة تلك الأعمال بأكملها، وتقليل التهديدات والمخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.

ويأتي الأمن السيبراني في مقدمة أولويات الشركة باعتباره ركيزة لأمن وسلامة البُنى التحتية لأعمالها؛ لذلك، تتبنّى أرامكو السعودية تقنيات متقدمة في جميع مرافقها لاستكشاف المهددات السيبرانية المحتملة في ظل القدرات الهائلة التي أطلقتها الثورة الصناعية الرابعة، وفقاً لموقع "مال" السعودي اليوم الأحد.

ويعمل خبراء الأمن السيبراني في أرامكو السعودية على تطوير مجموعة من الحلول للحماية من التهديدات المحتملة، وتحويل قدرة الشركة من الاعتماد على المعلومات إلى التنبؤ بها.

وتشمل تلك الحلول مجموعة من الأجهزة والتقنيات التي حصلت على براءات اختراع، من بينها جهاز أمان سيبراني يتحكم في تدفق المعلومات يحتوي على برمجيات مطورة محلياً بالكامل، ومكونات مطورة محلياً بنسبة 40%، وهو ملكية فكرية للشركة، ونال اعتراف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كأفضل مصدر للاستجابة للتهديدات داخل المملكة، ويتميز بقدرته على اكتشاف التهديدات قبل 24 ساعة من اكتشافها من مصادر المعلومات الخارجية، مما يقلل من مخاطر الهجمات الإلكترونية على سلاسل الإمداد.

ومواصلة لتلك الجهود التقنية، طوّرت أرامكو السعودية، بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركات التابعة لها، برنامج اعتماد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني لسلاسل الإمداد؛ بهدف رفع مستوى الالتزام الأمني لدى جميع الأطراف الخارجية التي تتعامل مع أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.

ويتطلب البرنامج من الموردين الذين يتعاملون مع الشركة والشركات التابعة لها الحصول على شهادة اعتماد تُجدد بشكل دوري، بما يضمن مواءمتهم المستمرة مع المتطلبات، ومواكبتهم للتطورات والتهديدات السيبرانية المحتملة. كما يقدم نموذج حوكمة موحداً، ويتيح لشركات تدقيق معتمدة تنفيذ تقييمات الأمن السيبراني وفق إطار موحد ومعتمد على مستوى المجموعة.

ويُسهم برنامج اعتماد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني في دعم سلاسل الإمداد من خلال ضمان ممارسات أمن سيبراني متناسقة وعالية المستوى لدى جميع الموردين، مما يرفع مستوى النزاهة التشغيلية والثقة واستدامة الأعمال على المدى الطويل، والحد من المخاطر السيبرانية.

ويسعى البرنامج إلى وضع إطار عمل موحد ومعياري لتقييم واعتماد الموردين الخارجيين، واستبدال التقييمات المتفرقة بنهج متسق، ويعمل على تعزيز الحوكمة والثقة الرقمية، كما يُتوقع أن يُسرّع من عملية انضمام الموردين، ويُحسّن فرص تحديد المخاطر، ويضع معياراً أعلى للامتثال للأمن السيبراني، مما يُسهم في ريادة المجموعة في مجال التعاون الآمن والمستدام.