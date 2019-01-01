سكندرية محبة للطيور الجارحة: أعشق البوم أشتريه وأطلقه لبيئته

«البومة» طائر يخيف الكثيرين ارتبط بالتشاؤم والنحس فى معتقداتنا الشعبية، وعندما تحدثت عنه السكندرية مى حمادة رئيس فريق إنقاذ السلاحف والحياة البرية، قالت: «أعشق البوم وأغلب مقتنياتى الشخصية عليها صورته»، متابعة إنها من خلال فريقها تقوم بشراء الحيوانات النادرة البرية والبحرية وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية.

وأضافت حمادة فى تصريحات صحفية لـ«الشروق» أنها تقوم بشراء البوم لإطلاقه، متابعة أن البوم غير مهدد بالانقراض لكن لا يستطيع أن يعيش كحيوان زينة فى منزل أو حديقة، مشيرة إلى أنه حاليا يتم بيعه من خلال التجار أو صفحات الفيس بوك.

وأشارت حمادة إلى أن البوم طائر هادئ وديع ومفيد ويأكل الزواحف الصغيرة والقوارض والعصافير، غير مرتبط بالمعتقدات الشعبية الشؤم والنحس، متابعة أنه طائر يشبه وجه القطة ويوجد 3 أنواع فى مصر الفرعونية، القزمية، الحظائر.

ولفتت حمادة إلى أنها اشترت من بائعى البوم حتى الآن 13 بومة وأطلقتها للبيئة الطبيعية، موضحة أنها حملت على عاتقها من خلال الفريق إنقاذ الحيوانات والبحث عن السلالات النادرة بمساعدة شرطة المسطحات وجهاز شؤن البيئة أيضا.

وقالت مى حمادة إنها خريجة كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية ولكن حياتها حملت «كارير» آخر يسعى فقط لإنقاذ الحيوانات من الانقراض، متابعة إنها تقوم بدور توعوى بالمدارس بأهمية الحيوان والمحافظة عليه من الانقراض وإطلاقه لبيئته لأنه لن يستطيع أن يعيش خارج تلك البيئة.