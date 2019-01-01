*تبدأ فاعليات المهرجان 12 يوليو الحالى.. ويتضمن عروضا موسيقية ومسرحية وسينمائية



أعلنت إدارة مهرجان بنزرت الدولى، عن برنامج الدورة الـ37 للمهرجان، والمقرر إقامتها فى الفترة ما بين 12 يوليو الحالى وحتى 17 أغسطس المقبل، ويتضمن 22 عرضا فنيا بين موسيقى ومسرح وسينما، بمشاركة عدد من نجوم تونس والوطن العربى، ويقدم فى الافتتاح عرض «24 عطر» للموسيقى التونسية محمد على كمون والمستوحى من الموروث الموسيقى لمحافظات تونس.



ويسعى مسئولو المهرجان خلال هذه الدورة للارتقاء بالمهرجان نحو الأفضل والمحافظة على إشعاعه العالمى، إضافة إلى حرصهم على تقديم عروض متنوعة تجمع بين الفن والموسيقى الشبابية والسينما، كما سيتخللها عروض تونسية وأجنبية متنوعة.

وقال رئيس هيئة مهرجان بنزرت الدولى أحمد الطريفى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الأربعاء الماضى، إن المهرجان سيستضيف فى دورته الـ37، المطربة السورية فايا يونان، التى ستقدم أمسية غنائية يوم 27 يوليو، والمطربة اللبنانية نانسى عجرم، والتى ستحيى سهرة غنائية يوم 3 أغسطس، والمطرب التونسى صابر الرباعى، والذى سيحيى حفل ختام المهرجان.



وتشهد الدورة الـ37 من المهرجان، مشاركة كلّ من المطرب الأردنى أدهم نابلسى، يوم 15 أغسطس، والمطرب اللبنانى مروان الخورى الذى سيكون برفقة الفنانة التونسية ألفة بن رمضان فى سهرة يوم 16 أغسطس، ويتم تقديم عرض موسيقى للفنان «ليو روخاس» يوم 30 يوليو، وتعد هذه المشاركة الثانية له، بعد أن لاقى استحسان الجمهور خلال الدورة السابقة.



وسيكون للمسرح نصيب وافر من العروض خلال هذه الدورة من المهرجان، برصيد 7 عروض، منها عروض ألوان مان شو التى سيحييها كلّ من الفنانة جميلة الشّيحى فى «ولد شكون»، يوم 13 يوليو، ووجيهة الجندوبى بـ«بيكبوسا» يوم 28 يوليو، ونضال السّعدى الذى يقدم مسرحية «لا هكا لا هكا» يوم 18 يوليو، والعرض المسرحى «ولد أمو» لنعيمة الجانى يوم 1 أغسطس، و«دوبل فاص» لبسام الحمراوى وكريم الغربى، يوم 26 يوليو، إلى جانب عرض «الزيارة» لسامى اللجمى.

وتعود السينما للمهرجان بعد غياب، ويتم تقديم فيلمى «بورتو فارينا» و«سينى تشيتا»، للمخرج إبراهيم لطيف، يوم 16 يوليو، كما لم تغفل هيئة المهرجان عن عروض الأطفال وأعادت الكوميديا الموسيقية عن طريق «La petite sirène» يوم 22 يوليو.

ويتم تقديم سهرة موسيقية راب تونسى يوم 7 أغسطس، بمشاركة كلّ من «كافون، سواغ مان، إيناس، سانفارا»، بعد أن أعلن بلطى تراجعه عن المشاركة فى السّهرة، ويقدم المطرب التونسى «حسان الدوس» سهرة غنائية يوم 14 أغسطس.



ويشهد المهرجان عرض «الزيارة» للموسيقى الصوفية لسامى اللجمى، وهى مجموعة تونسية، إذ سيتم للمرة الأولى عرض «النوبة» للفنان سمير العقربى، بعد 28 عاما من عرضه عام 1991 على مسرح مهرجان قرطاج، وهى الموسيقى الشعبية والبدوية، وما زال إلى اليوم يعرض عبر شاشة القناة التلفزيونية الرسمية ويحظى بشعبية كبيرة باعتباره ضمّ فى تلك الفترة أقطاب الموسيقى الشعبية مثل: لطفى بوشناق، وسمير الوصيف، واسماعيل الحطاب.



ويستكمل برنامج المهرجان، بسهرة غنائية للمطرب أيمن لسيق ورءوف ماهر، يوم 24 يوليو المقبل، بالإضافة إلى عرض «هاملين»، يوم 2 أغسطس، وعرض مسرحى موسيقى «عسكر الليل»، للفنان سفيان بن فرحات يوم 5 أغسطس، وعرض «المدحة» يوم 9 أغسطس.



تأسس مهرجان بنزرت عام 1982، وتقام فعالياته على مسرح المدرج الرومانى بمدينة بنزرت وهى مدينة ساحلية تقع شمال العاصمة تونس، ويجذب المهرجان كل عام آلاف الزائرين لأنشطته وحفلاته الجذابة، حيث استقطب المهرجان على مدار سنواته الماضية نجوم عديدة مثل: المطرب راغب علامة، لطفى بوشناق، صابر الرباعى، يسرى محنوش، إليسا.