مصرع 190 مدنيا بألغام زرعها الحوثيون في محافظة الجوف اليمنية منذ بدء الحرب

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الأحد مقتل 190 مدنياً في انفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة الجوف، شمالي البلاد، منذ بدء الحرب.

وقال بيان صادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف، إن جماعة الحوثي الانقلابية، زرعت الآلاف من الألغام في جميع أنحاء مناطق المحافظة، خصوصا في الأماكن التي أجبرت على الانسحاب منها.

وأضاف البيان أن «جماعة الحوثي عمدت إلى تفخيخ بعض المناطق لتودي بحياة المئات من المواطنين وإصابة العديد بإعاقات كلية أو جزئية نتيجة فقدانهم لأطرافهم جراء الانفجارات».

وذكر البيان أنه تم تسجيل 190 حالة وفاة و385 إصابة وتشوهات وإعاقة وبتر وأكثر من 105 حالات تدمير للسيارات والممتلكات العامة، بالإضافة إلى التسبب في قتل أكثر من 100 من المواشي، بفعل ألغام الحوثيين.

وناشد البيان كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ الأهالي في محافظة الجوف من هذه الكارثة الإنسانية المهددة للحياة .

ووجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث لزيارة الجوف والاطلاع على ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق الإنسانية في المحافظة قبل الحوثيين.