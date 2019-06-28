يفتتح الفيلم المصري "فوتوكوبي" تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي بمدينة سيول في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري، والذي تعرض فعالياته أيضا بالتوازي في مدينة بوسان (جنوب شرق كوريا)، وهو تظاهرة غير تنافسية تهدف إلى تسليط الضوء على الإنتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية.

فيلم "فوتوكوبي" بطولة محمود حميدة وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش، وتدور أحداثه حول (محمود) رجل متقاعد يعيش وحيدًا بلا عائلة في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي "عبده باشا"، في أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات؛ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها، يدفعه هذا الهوس بالديناصورات إلى إعادة اكتشاف الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة، ويتعلق قلب محمود بجارته المسنة (صفية) التي تعيش وحيدة أيضا بعد أن مات زوجها وسافر ابنها للعمل بالخارج.

وفي قسم "الموجة العربية" يشارك عدد من الأفلام الذي يسلط الضوء على الوضع الحالي للعالم العربي، وهي "الكهف" من سوريا إخراج فراس فياض، واللبناني "الميراث" إخراج فيليب عرقتنجي، والعراقي "شارع حيفا" إخراج مهند حيال، والمغربي "معجزة القديس المجهول" إخراج علاء الدين الجم، وفيلم "إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان.

أما فعالية الحاضر والمستقبل لمخرجات السينما العربيات"، التي تقام ضمن برنامج "فوكوس 2020، فيشارك فيها 5 أفلام هي، الجزائري الروائي الطويل "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، والأردني الوثائقي "17" للمخرجة وداد شفاقوج، والتونسي "نورا تحلم" إخراج هند بوجمعة وبطولة هند صبري، ومن السعودية "سيدة البحر" إخراج شهد أمين، و"المرشحة المثالية" إخراج هيفاء المنصور.