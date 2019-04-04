بايدن يدين اغتيال رئيس هايتي ويصفه بالـ«شائن»

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الذي وصفه بالـ"شائن "،وعرض دعم واشنطن للجزيرة الكاريبية التي مزقتها الأزمة.

وجاء في بيان لبايدن "نشعر بصدمة وحزن جراء سماع خبر الاغتيال المروع للرئيس جوفينيل مويس والهجوم على السيدة الأولى لهايتي مارتين مويس ".

وقال في البيان "ندين هذا العمل القبيح ، وأرسل خالص تمنياتي بالشفاء للسيدة الأولى مويس. الولايات المتحدة تقدم تعازيها لشعب هايتي ، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة بينما نواصل العمل من أجل هايتي تعيش في آمن وأمان ."

وبعد فترة وجيزة ، قال بايدن في حوار مع الصحفيين : "نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، لكن هناك قلق بشأن دولة هايتي".

كانت حكومة هايتي قد أعلنت عن اغتيال مويس، الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.