حي ارميضة في خانيونس يتعرض لاستهداف جنوني: مجازر ودهس للجثامين بعيدا عن الكاميرات

جثث ملقاة على الأرض، بعضها متحللة وأخرى دهستها الدبابات، ولا يمكن لأحد أن يصلها، سوى من يلتحق بهم، كل هذا في منطقة «ارميضة»، إحدى أحياء بلدة بني سهيلا بخانيونس جنوب قطاع غزة.

الشهيد أحمد المدني وزوجته، أحد أصحاب هذه الجثث، والتي لم يتم التعرف عليهما، لولا تصوير جثتيهما من أحد الشبان، فور دهس دبابة إسرائيلية لهما، وتحويلهما لكومة من الأشلاء.

وتتعرض «ارميضة» الواقعة شرقي بلدة بني سهيلا، لاستهداف جنوني من جنود الاحتلال، خاصة في الأيام الأخيرة، والتي حاول بعض سكانها النازحين منذ منتصف مايو المنصرم، العودة إليها لتفقد منازلهم، إن بقيت.

ويقول شهود عيان لوكالة «صفا»: «جن جنونهم، كانت المنطقة دون حس ولا خبر، وظن الناس أنهم انسحبوا، ولكن المنطقة تشهد مجازر بعيدًا عن العيون».

وأضافوا: «قبل يومين قتلوا شاب اسمه أحمد المدني وزوجته معه، أطلقوا عليهما الرصاص، ثم دهستهما الدبابة بشكل متعمد، وتم تصوير المجزرة».

ويفيد مواطنون بوجود عدد غير قليل من الجثث في المنطقة.

ويقول محمد أبو ريدة أحد سكان المنطقة، لوكالة «صفا» إن ما يجري مذبحة تمر مرور الكرام، منوهًا أن الأهالي ذهبوا لتفقد بيوتهم ولم يعد عدد منهم.

«قالوا لي عند بيتي جثث ملقاة متحللة، وقبل أيام انتشلوا شهداء من هناك، ولكن الوضع أصعب والعدد بازدياد»، يروي أبو ريدة.

ويقول خالد المدني لوكالة «صفا»: «قبل يومين انتشلت الجهات المختصة قريبنا ن بني سهيلا، بعد وقت قليل من فقدانه.. ياما ناشدنا وقلنا إن اليهود غدارين، ولكن طال النزوح والناس متلهفة للعودة لبيوتها حتى لو كانت خرابة».

ويروي عن جريمة دهس مواطن وزوجته، قائلًا: «فقدنا أحمد المدني وبعد يومين تفاجأنا بالناس التقطوا صورة لجثتين مدهوشتين لدبابة».

ووصف بحرقة المشهد الصعب: «لولا حذاءه لما عرفه أحد، ويبدو أنهم قتلوهم ثم دهسوا عليهم، وهذا تمثيل بالجثث، والعالم ساكت لا يحرك ضمير ولا مدفع».

ويطالب المواطنون الذين فقدوا أبناءهم في الحي وبلدة بني سهيلا على العموم، منذ أيام، بتدخل الجهات المختصة لمعرفة مصيرهم وانتشال الشهداء والجثث المتحللة داخلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراجهم.

وتبلغ مساحة أراضي بني سهيلا 7750 دونما، وكانت تشغل أبنية ومنازل البلدة مساحة 1450 دونما من مجمل تلك المساحة، قبل أن يحولها الاحتلال لكومة رماد بعد مسح جميع منازلها.

ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 64 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 161 ألف إصابة، وما يزيد عن 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.