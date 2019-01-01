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أمريكا تؤكد قرارها بتسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 11:16 م

وافق البيت الأبيض الأمريكي رسميا اليوم الجمعة على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.

وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي إن الرئيس بايدن اتخذ القرار "الصعب" بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بعد التشاور مع "الحلفاء والشركاء".

وأضاف سوليفان: "لن نترك اوكرانيا بلا حماية"، موضحا الدوافع الأمريكية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

وأشار سوليفان إلى أن كييف طلبت قنابل عنقودية وإنها ملتزمة بجهود إزالة الألغام في المستقبل.

وأضاف أن جهود إزالة الألغام ستكون ضرورية سواء زودتها الولايات المتحدة بقنابل عنقودية أم لا، لأن روسيا تستخدم القنابل العنقودية منذ بداية الغزو في شباط/فبراير من العام الماضي.

وقال: "نحن ندرك أن الذخائر العنقودية تخلق خطرا بإلحاق أضرار بالمدنيين من الذخائر من مخلفات الحروب، ولهذا السبب أجلنا القرار لأطول فترة ممكنة".

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