أردوغان: سأثير مخاوفنا الأمنية من انضمام السويد في قمة الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيعبر عن مخاوف أنقرة بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في قمة الحلف العسكري يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.



وتساءل أردوغان أثناء حديثه مع مجموعة من الطلاب العسكريين في إسطنبول: "كيف يمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن الجماعات الإرهابية أن تنضم إلى حلف الناتو؟"، في إشارة إلى السويد.



وتتهم تركيا السويد بدعم جماعات تعتبرها أنقرة إرهابية، في إشارة بشكل رئيسي إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يقاتلون من أجل حصولهم على الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا.



وقال أردوغان إنه سيثير مثل هذه المخاوف مع قادة التحالف في فيلنيوس، متهما ستوكهولم بالسماح "للإرهابيين" بالتظاهر على أراضيها.