باكستان: تقدم خلف الكواليس في المفاوضات بين واشنطن وطهران



أعلنت إيران، اليوم الجمعة، فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من الهدنة مع الولابات المتحدة، فيما أكد مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة بين واشنطن وطهران أن هناك تقدما في الجهود الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس"، إنه "تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار".

وأضاف عراقجي أن "مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون من المسار المنسق كما أعلنته بالفعل هيئة الموانئ والشئون البحرية الإيرانية".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل. شكرًا لكم!".

وأضاف في منشور لاحق: "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال والمرور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل ساريًا ونافذًا فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام معاملاتنا معها بنسبة 100%، من المتوقع أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة نظرًا لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل".

وعبر ترامب في وقت سابق أمس، عن ثقته في إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الثلاثاء المقبل، يمكن تمديده لكن ‌ذلك قد لا يكون ضروريا لأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مضيفا أنه قد يذهب لحضور المراسم إذا تم التوصل إلى اتفاق وتوقيعه في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

وقال مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة إن هناك تقدما في الجهود الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس وإن اجتماعا قادما بين الجانبين الأمريكي والإيراني قد يؤدي إلى توقيع اتفاق.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الجانبين سيوقعان أولا مذكرة تفاهم يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوما.

وصرح مصدر دبلوماسي بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي أجري محادثات في طهران حقق انفراجة في "القضايا الشائكة".

إلى ذلك، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصادر أن واشنطن وطهران تتفاوضان على خطة لإنهاء الحرب تشمل احتمال الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تخليها عما لديها من يورانيوم مخصب.

ووفقا لما نقله "أكسيوس" عن المصادر، فإنه من المتوقع أن تُعقد المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد يوم الأحد على الأرجح.