الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في غزة منذ أكتوبر 2023

11 ألف امرأة وفتاة ناجية بإصابات ستؤدي إلى إعاقات مدى الحياة



أظهر تقرير للأمم المتحدة، تم نشره اليوم الجمعة أن الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في الفترة بين أكتوبر 2023 ونهاية عام 2025.

وقدرت سلطات الصحة الفلسطينية إجمالي حصيلة الشهداء بحلول نهاية عام 2025 بأكثر من 71 ألفا بقليل مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 72 ألف شخص بحلول منتصف أبريل، فيما واصلت إسرائيل الهجمات المتفرقة على الرغم من وقف لإطلاق النار مع حركة حماس.

وطبقا لتحليل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن هذا يعني أن أكثر من نصف جميع الضحايا في غزة بحلول نهاية عام 2025، كانوا من النساء والفتيات.

وتشير تقديرات منظمات الأمم المتحدة إلى أن حصيلة الشهداء الحقيقية أعلى بشكل أكبر، حيث إن الكثير من الجثث لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، بينما مستوى الدمار في المناطق الساحلية صعب عملية توثيق الضحايا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الهيئة أن حوالي 11 ألف امرأة وفتاة نجين من الحرب في غزة، بإصابات ستؤدي إلى إعاقات مدى الحياة.

وتضررت النساء والفتيات بشكل خاص بسبب الصراع بطرق أخرى أيضا. والكثير منهن ليس لديهن منتجات الصحة الشخصية، طبقا لما ذكرته صوفيا كالتورب، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنيف.

وكانت إسرائيل قد شنت عدوانا واسعا على قطاع غزة بعد هجمات قادتها حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتوصل الجانبان إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر العام الماضي، لكن تتواصل الحوادث المميتة.