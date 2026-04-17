إسرائيل تعلن تخفيف قيود التجمعات والتعليم حتى 23 أبريل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رفع القيود التي فرضها على التجمعات والتعليم والعمل في أعقاب الحرب على إيران في 28 فبراير، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من مساء اليوم وحتى مساء 23 أبريل الجاري.

واستدرك أن رفع القيود في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية سيكون اعتبارًا من مساء يوم السبت المقبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناءً على تقييم الوضع، سيتم تحديث سياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية ابتداءً من اليوم (الجمعة) الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي (13:00 تغ)، وحتى الخميس 23 أبريل الساعة 20:00 مساءً (17:00 تغ)".

وأضاف: "وفقًا للتعليمات، ستعود البلاد بأكملها إلى مستوى النشاط الكامل دون قيود، باستثناء منطقة خط المواجهة، حيث سيُطبق حد للتجمعات لا يتجاوز 1000 شخص حتى يوم السبت 18 أبريل 2026، الساعة 20:00 مساءً (بتوقيت إسرائيل)".

وتابع: "تواصل قيادة الجبهة الداخلية إجراء تقييم مستمر للوضع، وفي حال حدوث أي تغييرات في سياسة الدفاع سيتم إبلاغ الجمهور".

وجاء الإعلان غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت، اعتبارًا من 17 أبريل الجاري.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان خلّف 2196 قتيلاً و7185 جريحًا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

وأعلن عون في 9 مارس الماضي مبادرة تتضمن هدنة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وبدء مفاوضات مباشرة برعاية دولية، إلى جانب دعم الجيش اللبناني ومصادرة سلاح حزب الله، وهو ما يرفضه الأخير.