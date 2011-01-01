مسؤول أمريكي: مقاتلة روسية اقتربت من مسيرة أمريكية فوق سوريا بشكل خطير

أعلن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، أليكس جرينجويتش، أن مقاتلة روسية تعرضت "بسلوك غير مهني وغير آمن لمسيرة أمريكية من طراز "إم كيه 9" أثناء تنفيذها مهمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، مساء الخميس- أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلقت بالقرب من المسيرة بشكل خطير.

وأشار إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وحث روسيا على الالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة، مشددا على التزام القوات الجوية الأمريكية بضمان سلامة وأمن أفرادها ومواصلة العمل مع الحلفاء لمنع أي تصعيد في المنطقة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الروسية اعتراض 5 طائرات مسيرة قرب العاصمة الروسية موسكو ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس".

وقال عمدة مدينة موسكو، إن أوكرانيا حاولت شن هجوم جديد على العاصمة الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.

وأعلن مصدر في هيئات الطوارئ الروسية إن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية في موسكو الجديدة قرب العاصمة الروسية تصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الروسي تمكن كذلك من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوجا القريبة من العاصمة الروسية.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، تم الرصد والتصدي للطائرات المسيرة الثلاث المتجهة نحو موسكو، في أوقات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف المصدر: "عن طريق وسائط الحرب الإلكترونية، تم قمع اثنتين منها في موسكو الجديدة والثالثة في مقاطعة كالوجا"، بحسب فرانس برس.

وشدد المصدر على أن المسيرات الجوية الثلاث، تنتمي إلى نوع الطائرات بدون طيار، ولم يسفر إسقاط هذه الطائرات المسيرة المعادية عن وقوع أية إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان لها - إن خمس طائرات بدون طيار من أوكرانيا انتشرت فوق روسيا، وحاولت قصف "أهداف في منطقة موسكو، وموسكو الجديدة".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو الجديدة، وأن الطائرة الخامسة بدون طيار "اعترضتها الحرب الإلكترونية وتحطمت على أراضي منطقة أودينتسوفو في موسكو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في البيان أنه لم تقع إصابات نتيجة اعتراض الطائرات بدون طيار.