عباس شراقي: الملء الرابع لسد النهضة يستهدف من 20 إلى 25 مليار متر مكعب

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن عملية الملء الرابع والتخزين لسد النهضة الإثيوبي، لا يوجد عنه أية معلومات متبادلة من قبل الجانب الإثيوبي لمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه لابد من وجود تبادل للمعلومات وفق دراسات وقواعد للملء ويتم الإخطار عند التنفيذ، مؤكدًا أن السياسية المائية والزراعية يتم إعدادها قبل موسم الأمطار.

وذكر أن التخزين الرابع من المتوقع أن يتراوح من 20 إلى 25 مليار متر مكعب وهذه الكمية ضخمة للغاية، لأن إجمالي التخزين خلال الـ3 مرات الماضية بلغ 17 مليارًا، مؤكدًا أن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم إضرار الملء على مصر أكذوبة.

وأكد أن مصر لديها معلومات من خلال مصادرها والأقمار الصناعية تعرف من خلالها ما يتم قبل حدوثه بأشهر، موضحا أن أي متر مكعب من المياه يُخزن في إثيوبيا هو من حصة مصر، متسائلًا: "كيف لا يمثل تخزين 17 مليار متر مكعب في لإثيوبيا ضررًا لمصر خلال الثلاث سنوات الماضية؟".

وأوضح أن هذه الكمية لو جاءت إلى مصر، لتوسعت الدولة في زراعتها وزادت من مساحات زراعة الأرز المطلوبة، قائلا إن المليون فدان أرز يأتي بعائد يقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

وأضاف أن إنشاء محطات لمعالجة المياه لاستخدامها في الزراعة تكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة، مؤكدا أن محطة بحر البقر التي أنشئت منذ سنتين تكلفت 18 مليار جنيه، وغيرها في محطة الحمام، وأن هذه المشروعات لتعويض المياه التي تفقدها الدولة بسبب سد النهضة، وبالتالي فهو يتسبب بضرر مصر.