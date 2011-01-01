تخرج آخر سيارات فورد فييستا من خط التجميع، اليوم الجمعة، إثر توقف إنتاج السيارة الصغيرة في مصنع فورد في مدينة كولونيا الألمانية.

وتم تصنيع حوالي 20 مليون سيارة فيستا، منذ عام 1976، في جميع أنحاء العالم، نصفها تقريبا تم تصنيعها في ألمانيا - في البداية في مدينة سارلويس بالقرب من الحدود الفرنسية، ثم لعقود في كولونيا.

وقالت الشركة في عام 2016 بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها: "قصة نجاح فييستا لم تنته بعد". بيد أن الوقت قد حان الآن.

ويقول خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر: "هذا حدث حاسم لشركة فورد، ستغادر سيارة فورد القديمة أوروبا، بينما سيارة فورد الكهربائية الجديدة قادمة".

وتعمل فورد حاليا على استثمار ما يقرب من 2 مليار يورو (18ر2 مليار دولار) في مصنعها في كولونيا، وتحويله لإنتاج طرازات سيارات كهربائية جديدة، سيتم إطلاق أولها في نهاية العام الجاري.