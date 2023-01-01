السويد تدرس تغيير القانون لوقف إحراق المصحف الشريف بالأماكن العامة

قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، إن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون؛ لمنع الأشخاص من إحراق المصحف الشريف في الأماكن العامة، وذلك على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد.



وأضاف سترومر لصحيفة "أفتون بلادت" السويدية أن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح للشرطة برفض مثل هذه الطلبات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".



وتابع: "علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه".



وأشار إلى أن السويد أصبحت "هدفا ذا أولوية" في الهجمات، لافتا إلى أنه "يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي أثار تهديدات لأمننا الداخلي".



وأحرق مهاجر عراقي إلى السويد نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع أيضا بابا الفاتيكان للتنديد بما حدث.



وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.



ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف الشريف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة بدعوى أن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.