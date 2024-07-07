أمن قنا يحرر طفلًا بعد ساعات من اختطافه ويضبط الجناة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم، في إعادة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد ساعات قليلة من اختطافه على يد مجهولين أثناء خروجه من مركز شباب قرية القلمينا بمركز الوقف.

وتمكنت قوات الشرطة من تحرير المختطف أثناء وجوده داخل إحدى المزارع بالطريق الصحراوي، وتم القبض على 4 متهمين ارتكبوا الواقعة بسبب خلافات مع والد الطفل.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الوقف يفيد بقيام مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية باختطاف طفل أثناء خروجه من مركز شباب قرية القلمينا.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى مكان تواجد الطفل في إحدى المزارع على الطريق الصحراوي، وبمداهمة قوة أمنية تم تحرير الطفل والقبض على 4 من الخاطفين، وتبين وجود خلافات بينهم وبين والد الطفل المختطف، وتم تحرير محضر بالواقعة.