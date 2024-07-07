هل تعترف فرنسا بدولة فلسطين بعد تصدر تحالف اليسار للانتخابات التشريعية؟



تعهد زعيم اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون، بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعدما أظهرت النتائج الأولية تقدم اليسار في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي أُجريت، اليوم الاحد.

وقال ميلونشون "سننفذ برنامجنا بالكامل، ومن ضمنه الاعتراف بدولة فلسطين"، وفقا لقناة "الغد".

وأضاف ميلونشون أن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة، وعلى رئيس الوزراء، جابرييل أتال، أن يرحل، كما يجب على ماكرون الآن أن يعهد بتشكيل الحكومة إلى الجبهة اليسارية.

وتابع: "الشعب أعطانا الثقة، والنتائج أظهرت هزيمة أقصى اليمين".

* اليسار يتصدر الانتخابات التشريعية

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تشير إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

* اعتراف في "الوقت المناسب"

وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، صرح قبل شهرين، أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات" بالنسبة لفرنسا، لكن باريس تعتبر أن الظروف غير متوافرة "الآن ليكون لهذا القرار تأثيرا فعليا" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "يجب أن يكون قرار كهذا مفيدا أي السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب" ليحدث فرقا.