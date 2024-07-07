رئيسة البديل الألماني تتمنى فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

قالت رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، إنها تتمنى فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قالت فايدل: "بالتأكيد، أنا أتمنى لدونالد ترامب كل التوفيق"، معتبرة أن الديمقراطي بايدن " يفقتر بوضوح إلى التحكم في قواه العقلية"، ورأت أنه لا ينبغي لهذا السبب أن يظل رئيسًا لفترة أطول. وأضافت: "هذا أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق".

وأضافت فايدل أن السياسي الجمهوري ترامب وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال قطع الدعم المالي عن كييف، وقالت: "وأعتقد أنه سيفي بوعده".

في الوقت نفسه، أعربت فايدل عن عدم رضاها عن حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمرشحين المتنافسين، وقالت إن " حملة الانتخابات في الولايات المتحدة تعد كارثة من وجهة نظري"، مضيفةً: "كنت أتمنى لو كان من الممكن أن يتقدم مرشحون مختلفون تماما".