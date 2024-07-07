روحاني: الرئيس الجديد بزشكيان يمكنه إحياء المباحثات النووية

وصف الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، انتخاب المرشح المعتدل مسعود بزشكيان، بأنه يمثل فرصة لإحياء المفاوضات مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفاز بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عقب تغلبه على منافسه المرشح المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة التي جرت أمس السبت. وقالت الهيئة الانتخابية الإيرانية إن بزشيكان، وهو وزير صحة سابق، حصل على 7ر53% من الأصوات مقابل 3ر44% لجليلي.

ونقلت صحيفة شرق الإيرانية عن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس من 2013 حتى 2021، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه من تيار الوسط، وصفه فوز بزشكيان بأنه" استفتاء شعبي لصالح التعاملات الايجابية مع المجتمع الدولي".

وذكرت صحيفة شرق نقلا عن مندوبين برلمانيين أن بزشكيان سيؤدي اليمين الدستورية في 4 أو 5 أغسطس. وسيكون أمامه بعد ذلك 15 يوما لتقديم حكومته للموافقة عليها من قبل البرلمان، حيث يتمتع المتشددون بالأغلبية، في 22 أغسطس.

وفي أعقاب الانتخابات، دعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى تحويل التنافس السياسي بين المرشحين إلى صداقة، لكن المراقبين يرون أن التعاون بين المحافظين والمعتدلين غير مرجح.

ومثل الكثير من الساسة من معسكر الإصلاحيين، دعا بزشكيان لتحسين العلاقات مع الغرب من أجل تعزيز اقتصاد إيران المتداعي.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها في 2018، عقب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق نووي مهم للغاية.

ووفقا للمراقبين، فإن استئناف المفاوضات النووية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية هو الخيار السياسي الوحيد لتحقيق إلغاء العقوبات وتحسين الوضع.

ولكن في ضوء الوضع السياسي المعقد وجماعات المصالح القوية في إيران، من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لبزشكيان إحداث تغيير كبير.