أفادت وكالة رويترز، الاثنين، بأن السفن تجنبت إلى حد كبير مضيق هرمز، بعدما أطلقت إيران ما بدا أنها طلقات تحذيرية، وكذلك بعد احتجاز الجيش الأميركية سفينة شحن إيرانية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الاثنين، أن سفينة واحدة فقط غادرت الخليج العربي عبر المضيق مقابل دخول سفينتين خلال 12 ساعة، وهو عدد ضئيل مقارنة بالمعدل المعتاد الذي يبلغ نحو 130 سفينة يوميا.

وأظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية من شركة سينماكس إلى جانب بيانات شركة كبلر للمعلومات أن ناقلة المنتجات النفطية (نيرو)، الخاضعة لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة مرتبطة ‌بروسيا، كانت من بين السفن التي عبرت المضيق.

ودخلت سفينتان أخريان إلى الخليج، وهما ناقلة المواد الكيميائية (ستارواي) وناقلة الغاز البترولي المسال (أكسون1)، الخاضعة ‌لعقوبات أميركية بسبب تعاملات ‌تجارية سابقة مع إيران.

وكان أكثر من 12 ناقلة قد عبرت المضيق بعدما أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، غير أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بدا مهددا الاثنين، في ظل تعهد طهران بالرد على احتجاز واشنطن لسفينتها ورفضها ‌الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الاثنين، إن الجيش الأمريكي أمر 27 سفينة بتغيير مسارها، إما بالعودة أدراجها أو التوجه إلى موانئ إيرانية، منذ بدء الحصار المرتبط بالموانئ الإيرانية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصة إكس أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات مراقبة وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، دون الكشف عن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها.

كما بدأ مستأجرو ناقلات النفط الاستعداد لمغادرة الخليج عقب الإعلان الذي صدر يوم الجمعة، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأدى ذلك الإعلان إلى هبوط حاد في أسعار النفط، كما بدأت معدلات التأمين ضد مخاطر الحرب في التراجع.

وقالت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين إن هذه ‌الأسعار ارتفعت مجددا منذ ذلك الحين، لتصل إلى نحو ثلاثة بالمئة من قيمة السفينة بعدما كانت اثنين بالمئة.



