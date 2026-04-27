صحفية شاركت بحفل مراسلي البيت الأبيض تروي تفاصيل محاولة اغتيال ترامب: لم يكن هناك خطر كبير

روت الصحفية نادية بلبيسي، التي حضرت حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، والذي شهد واقعة إطلاق نار، التفاصيل الكاملة للحادث.

وقالت "بلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، إن الحفل كان مُقامًا في أكبر قاعة بواشنطن، وكان الجميع على أهبة الاستعداد لهذا الحدث.

وأضافت: «خلال 30 دقيقة من دخولنا القاعة سمعنا أصوات إطلاق النار، واستغرق الأمر دقائق لاستيعاب ما يحدث.. ورجال الشرطة طلبوا من الجميع النزول تحت الطاولات تخوفًا من اقتحام المسلح للقاعة، لأن حال حدوث ذلك قد تقع مذبحة».

وأوضحت أن ترامب كان مؤمَّنًا، لأن المسافة طويلة حتى يصل المسلح إلى مكان وجوده على المنصة.

وأشارت إلى أن بعض الموجودين في القاعة كانوا يبكون، وهناك من تعرض لانهيار عصبي، في حين كانت هي تقف وتعاين ما يحدث بأعينها: «أنا كنت واقفة وأرى ما يحدث.. نحن قادمون من الشرق الأوسط بما تشهده المنطقة من حروب ونعتاد مثل هذه الأمور، كما أن الأبواب كانت مغلقة وبالتالي لم يكن هناك خطر كبير».

ونوهت بأن عناصر الخدمة السرية انقضوا سريعًا على ترامب وأخرجوه من الباب الخلفي، في حين تعثر الرئيس الأمريكي مرتين قبل أن ينهض ويتم إخراجه.

وجددت التأكيد على أن ترامب لم يكن في خطر، لا سيما أنه حال اقتراب المسلح من ترامب كان سيُقتل من عناصر الشرطة، موضحة أن الموجودين في القاعة ظلوا لمدة ساعة على الأقل بعد الحادث.