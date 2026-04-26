ارتفاع حصيلة قتلى تفجير حافلة في كولومبيا إلى 20 قتيلا وسط موجة من العنف

أعلن مسئولون، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير في منطقة مضطربة بجنوب غربي كولومبيا إلى 20 قتيلا.

ووقع الهجوم، أمس السبت، عندما جرى تفجير عبوة ناسفة على متن حافلة كانت تسير على الطريق السريع "بان-أمريكان" في بلدية كاخيبيو.

وقال حاكم إقليم كاوكا، أوكتافيو جوزمان، إن الضحايا حتى الآن هم 15 امرأة وخمسة رجال.

وذكر في منشور على منصة "إكس" أن الهجوم أسفر عن إصابة 36 شخصا آخرين، ثلاثة منهم في العناية المركزة. وأشار جوزمان إلى أن خمسة من المصابين قصر، ومن المتوقع أن يتعافوا.

ويعد هذا التفجير أحدث هجوم في المنطقة، حيث تم تسجيل أكثر من عشرين حادثا خلال الأيام الثلاثة الماضية في جنوب غربي كولومبيا.

وتضم المنطقة جماعات مسلحة غير قانونية تتنافس على السيطرة على مناطق زراعة أوراق الكوكا، وعلى السيطرة على طرق الوصول البحرية والنهرية التي تُستخدم في عمليات تهريب المخدرات إلى أمريكا الوسطى وأوروبا.

ووصف الجنرال هوجو لوبيز، قائد القوات المسلحة الكولومبية، الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وحمل لوبيز شبكة يتزعمها شخص يُعرف باسم "إيفان مورديسكو" – أحد أكثر المطلوبين في كولومبيا –وفصيل "خايمي مارتينيز" مسئولية الانفجار.

وكلاهما جماعتان منشقتان عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المنحلة الآن، وتواصلان نشاطهما في المنطقة.



