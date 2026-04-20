عمليات تفجير إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، عمليات تفجير استهدفت بلدتي الطيبة وشمع والمنطقة الواقعة بين بلدتي القصير والقنطرة في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية محيط مجرى نهر الليطاني في بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بعد ظهر اليوم بلدة حولا في جنوب لبنان. واستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير عدد من المنازل في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وسقطت طائرة درون إسرائيلية غير مفخخة بعد ظهر اليوم في خراج بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، وعمل الجيش اللبناني على نقلها.

ووجّه جيش الاحتلال رسالة حذّر فيها من التحرك جنوب خط عدد من القرى الجنوبية كما هدّد بعدم السماح بالاقتراب من منطقة نهر الليطاني ومناطق أخرى في جنوب لبنان.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.

غير أن الساعات الماضية شهدت تجددا لإعمال العنف.