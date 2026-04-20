انشقاق قائد بارز في قوات الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني 

انشق قائد بارز في قوات الدعم السريع بالسودان وانضم إلى الجيش السوداني، في خطوة رحب بها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد وقت قصير من دخول الحرب عامها الرابع.

ورحب البرهان أمس الأحد باللواء النور أحمد آدم، الذي انشق في وقت سابق من هذا الشهر عن قوات الدعم السريع.

ونشر مجلس السيادة الحاكم مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اجتماع البرهان مع آدم، المعروف بلقب "القبة"، في الولاية الشمالية بالسودان.

وقال البرهان، الذي يترأس مجلس السيادة، في بيان له إن "الأبواب مفتوحة أمام كل من يضع السلاح وينضم إلى مسار إعادة الإعمار الوطني".

ولم تعلق قوات الدعم السريع على فرار ضابطها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد فرّ آدم من إقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع في وقت سابق من هذا الشهر، وانضم إلى الجيش برفقة العشرات من المقاتلين والمعدات.