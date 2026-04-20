ترامب: وزير الطاقة مخطئ في توقعه عدم انخفاض أسعار الغاز قبل 2027

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين حديث وزير الطاقة كريس رايت عن أن أسعار البنزين لن تنخفض قبل 2027، قائلا إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاضها فور انتهاء حرب إيران.

وكان رايت أبلغ شبكة (سي.إن.إن) أمس الأحد بأن انخفاض سعر البنزين إلى أقل من ثلاثة دولارات للجالون "قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث قبل العام المقبل".

وقال ترامب لمراسل صحيفة ذا هيل "أعتقد أنه مخطئ في ذلك. مخطئ تماما"، مضيفا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار "بمجرد انتهاء هذا الأمر"، وفق وكالة رويترز.

وفي حين أقر رايت، خلال حديثه لسي.إن.إن، بأنه "مع حل هذا الصراع، ستشهدون انخفاضا في الأسعار"، فلا نهاية واضحة في الأفق على ما يبدو لأزمة أسعار المحروقات. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الهش قريبا، فضلا عن أن فرص نجاح جولة أخرى من محادثات السلام غير واضحة.

ويتعرض ترامب ورفاقه الجمهوريون لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر بعد أن تعهدوا بخفض الأسعار. ومع بقاء أشهر قليلة على الانتخابات، تظل أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة والتضخم في ارتفاع ومعدلات شعبية ترامب في انخفاض.

وتشير تقديرات رابطة السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر جالون البنزين العادي بلغ اليوم 4.04 دولار، ارتفاعا من 3.15 دولار قبل عام. وقفزت أسعار النفط خمسة بالمئة على مستوى العالم اليوم.

وأغلقت إيران مضيق هرمز مع بلوغ الحرب شهرها الثاني. وبدأت الحرب بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير. وكان ترامب أعلن أن الحملة العسكرية ستستمر من أربعة إلى ستة أسابيع.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات في أنحاء الولايات المتحدة، من تذاكر الطيران والإسكان إلى الأسمدة والمواد الغذائية.

وكان ترامب نفسه قال في وقت سابق إن أسعار البنزين قد تظل مرتفعة حتى نوفمبر، لكنه سعى إلى تهدئة هذه المخاوف. وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي أن تنخفض الأسعار إلى نطاق ثلاثة دولارات للجالون هذا الصيف.