اليونان تعتزم زيادة أعداد خفر السواحل مع التركيز على الهجرة إلى جزيرة كريت

تعتزم اليونان زيادة أعداد خفر السواحل للمساعدة في التعامل مع زيادة الهجرة عبر الطريق من ليبيا إلى جزيرة كريت.

كما أعلن وزير الشحن وسياسة الجزر اليوناني فاسيليس كيكيلياس اليوم الاثنين، أيضا شراء أربع طائرات ومسيرتين ليتم نشرها فوق المياه جنوب كريت.

وقال كيكيلياس لهيئة الإذاعة اليونانية "اي ار تي نيوز" إن الجزيرة تمثل "أولوية قصوى" للحكومة اليونانية.

وتقع كريت على بعد نحو 300 كيلومتر من مدينة طبرق الليبية الساحلية. ويستخدم المهربون هذا الطريق لإيصال المهاجرين إلى البحر المفتوح بدون إمدادات كافية أو معدات ملاحة.

ويتسبب هذا بشكل متكرر في حوادث. ووفقا لأرقام رسمية، وصل نحو 20 ألف شخص إلى الجزيرة السياحية الشهيرة في عام 2025.