 إدارة ترامب ترفع اسم جماعة تحرير الشام بقيادة الشرع من قوائم الإرهاب - بوابة الشروق
الإثنين 7 يوليه 2025 8:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إدارة ترامب ترفع اسم جماعة تحرير الشام بقيادة الشرع من قوائم الإرهاب

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:29 م

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع تصنيف جماعة يقودها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، كمنظمة إرهابية، كجزء من سياسة أمريكية أوسع للتعاون مع الحكومة الانتقالية في سوريا وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وفي إشعار من المقرر نشره في السجل الاتحادي، غد الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه اتخذ هذه الخطوة بالتنسيق مع النائب العام ووزير الخزانة في 23 يونيو.

ولم يتم الإعلان عن القرار مسبقا، رغم أنه جاء في سياق تحرك إدارة ترامب لتخفيف أو إنهاء العديد من العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة خلال حكم الأسد.

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