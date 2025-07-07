مكالمة هاتفية بين زيلينسكي وترامب تتطرق لاستبدال سفيرة أوكرانيا بواشنطن

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة استبدال السفيرة الحالية لدى الولايات المتحدة خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لخصوصية المناقشات، قوله إن رئيس الوزراء دينيس شميهال مدرج ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي منصب سفير كييف في واشنطن، إلى جانب نائبة رئيس الوزراء أولجا ستيفانشينا، ووزير الدفاع روستيم أوميروف، ووزير الطاقة جيرمان جالوشينكو.

ويأتي استبدال السفيرة الحالية أوكسانا ماركاروفا في لحظة دقيقة تمر بها العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقد أوقفت إدارة ترامب الأسبوع الماضي نقل قذائف مدفعية وأنظمة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، في خطوة فاجأت حكومة زيلينسكي وحلفاءه.