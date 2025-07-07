حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 59 مجزرة خلال 100 ساعة أدت لسقوط 288 شهيدا بينهم ضحايا من طالبي المساعدات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 59 مجزرة خلال الـ100 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 288 فلسطينيا وإصابة 1088 آخرين بينهم نساء وأطفال ومسنون.



وأشار بيان للمكتب إلى أن "من بين الشهداء 99 شهيدا و394 جريحا سقطوا خلال محاولتهم الوصول إلى مصائد الموت"، في إشارة إلى مناطق توزيع المساعدات التي تقيمها القوات الإسرائيلية بدعم أميركي، في ظل تفاقم أزمة الجوع التي يعاني منها نحو 2.4 مليون مدني في قطاع غزة.

ووفق البيان، شملت الهجمات الإسرائيلية مواقع مدنية عدة، من بينها مراكز الإيواء ومناطق نزوح مكتظة بالنازحين واستراحات عامة وأماكن تجمع شعبي، ومنازل لعائلات فلسطينية، وأسواق ومراكز التجارية، وعيادات طبية ومراكز صحية، ومرافق حيوية، ومنطقة المواصي التي تدعي إسرائيل أنها "آمنة".

وأكد المكتب الإعلامي أن "الاحتلال يتعمد استهداف الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع الفلسطيني"، مشددا على أن ما يجري يشكل "إبادة جماعية ممنهجة تهدف إلى القتل والتجويع والترويع الجماعي".

وحمل البيان "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الوحشية"، مطالبا المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بـ"التحرك الفوري والعاجل لوقف المجازر المتواصلة، وإنقاذ المدنيين من الموت اليومي الذي يواجهونه في قطاع غزة".