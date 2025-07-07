محافظ بورسعيد يتفقد شاطئ العرب ويأمر بزيادة المنقذين لتحقيق أقصى درجات الأمان للمصطافين

أجرى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة لتفقد شاطئ بحر بورسعيد بنطاق حي العرب، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين، والتأكد من تواجد وانتشار المنقذين بالشكل المطلوب، وذلك برفقة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في أداء المهام، موجهًا بمتابعة دورية ومنتظمة لأعمال المنقذين لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان لرواد الشاطئ.

كما وجّه المحافظ بإعداد تقرير يومي يتضمن مواعيد عمل المنقذين ونطاق انتشارهم على الشواطئ التابعة لأحياء المناخ والشرق والعرب، بما يضمن تحقيق الانضباط وتعزيز الخدمات المقدمة.

والتقى المحافظ بعدد من المصطافين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل المستمر لتلبية احتياجاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة على الشاطئ.