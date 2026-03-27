مسئول إيراني: لم نحسم الرد على المقترح الأمريكي بسبب استهداف البنية التحتية

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن الهجمات الأمريكية على إيران، بالتزامن مع الدعوات لإجراء محادثات، «أمر غير مقبول».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن طهران لم تقرر بعد ما إذا كانت سترد على المقترح الأمريكي، في ظل استمرار استهداف بنيتها التحتية الصناعية والنووية.

وأشار إلى أن الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية كان من المتوقع أن يُقدَّم اليوم الجمعة أو غدًا السبت.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن استهداف إسرائيل لمواقع صناعات الصلب والطاقة يتناقض مع المهلة التي مدَّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدبلوماسية، مؤكدًا أن تل أبيب «ستدفع ثمنًا باهظًا».

وكتب عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»: «إسرائيل ضربت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، ومحطة كهرباء، ومواقع نووية مدنية ضمن بنى تحتية أخرى»، مشيرًا إلى أن إسرائيل قالت إنها نفذت ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «الهجوم يتعارض مع الموعد النهائي الموسع للدبلوماسية الذي حدده الرئيس الأمريكي».