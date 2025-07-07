خيبة أمل في ويمبلدون بعد خطأ تقنية تحديد الخطوط

أبدى مسؤولون في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، خيبة أملهم الشديدة بعد الخطأ الذي تسببت به تقنية تحديد الخطوط، معربين عن ثقتهم في عدم حدوث ذلك مجددًا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الحكام ألقوا باللوم على الخطأ التقني الذي حدث في مباراة الدور الرابع بين البريطانية سوناي كارتال، والروسية أناستازيا بافليشينكوفا؛ حيث توقفت التقنية بدون تعمد، ولم تشر إلى خروج كرة نفذتها اللاعبة البريطانية خارج الملعب.

وتسبب ذلك في غضب بافليوشينكوفا، والتي كانت ستتقدم بنتيجة 5/4 في حال اتخاذ القرار الصحيح، لتلوم على الحكم نيكو هيلويرث بعدما قرر إعادة النقطة، واتهمته بمحاباة أصحاب الأرض.

واعتذر منظمو البطولة لكلتا اللاعبتين، وقالت سالي بولتون، التي تتولى منصب الرئيس التنفيذي: "من المهم بالنسبة لنا شرح الأمر قدر الإمكان ما أعتقدنا أنه حدث حقا، وأن نعتذر لكلتا اللاعبتين عن ما حدث في المقام الأول".

وأضافت: "نشعر بخيبة أمل شديدة جراء ذلك، وهذا خطأ بشري والتقنية تعمل بشكل فعال وجيد".