هيئة البث الإسرائيلية: تعديلات حماس لا يفترض أن تشكل عقبة أمام الاتفاق

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني قوله إن التعديلات التي قدمتها حركة حماس لا يُفترض أن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المصدر أن "ترامب مستعد لضمان عدم عودة إسرائيل للقتال بعد انتهاء الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار إذا رأى ذلك مناسباً"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف المصدر الفلسطيني: "هناك التزام من الإدارة الأمريكية بأن مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لن تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".

تأتي التعديلات التي قدمتها حركة حماس في إطار الجهود المتواصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة، بعد شهور من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب عملية الطوفان في 7 أكتوبر 2023.

رغم أن الخلافات بشأن شروط الاتفاق بقيت قائمة لفترات طويلة، فإن المعطيات الجديدة تشير إلى ليونة نسبية من قبل حماس، ما يعزز الآمال بإمكانية تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات.