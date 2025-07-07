عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع قيادات قطاع الكهرباء بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس خالد مسعود غمرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك لمتابعة الإجراءات الجارية لضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتحقيق راحة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، محذرًا من خطورة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية واعتداءً على حقوق الدولة والمواطن.

ووجّه الجندي بتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفات، وتفعيل آليات التحصيل ومتابعة العدادات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تجاوزات، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين شركة الكهرباء والوحدات المحلية لمراجعة أعمدة الإنارة، وترشيد الإضاءة في المنشآت الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل، فضلًا عن تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية الكبرى التي تتجاوز معدلات الاستهلاك المسموح بها.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في قلب خططها، وتسعى للتوازن بين الحفاظ على الموارد وتقديم أفضل خدمة للمواطن، داعيًا الجميع للتكاتف من أجل مصلحة الوطن.