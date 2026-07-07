مصادر موريتانية: تردي الوضع الأمني يجبر الشاحنات المغرببة على العبور تجاه السنغال

أجبر الوضع الأمني المتردي للمناطق الحدودية والمعابر بين موريتانيا ومالي سائقي عشرات الشاحنات المغربية المحملة بالمواد الغذائية والسلع إلى تغيير المعابر والاتجاه صوب السنغال بدلا من عبور الأراضي الموريتانية باتجاه مالي.

وقالت مصادر في حرس الحدود الموريتاني لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن معبر مدينة روصو، جنوب غربي موريتانيا، إلى السنغال يشهد منذ أيام ضغطا كبيرا من الشاحنات المغربية العابرة إلى مالي "وهو ما سيكلف عبئا ماليا ومزيدا من الوقت للوصول إلى الوجهة النهائية وهي باماكو عاصمة مالي ودول أفريقية مرورا بأراضي السنغال بعد أن كان المرور عبر موريتانيا أقصر وأقل كلفة".

وأوضحت أن السائقين المغاربة يشكون من تدهور الأوضاع الأمنية في الغرب المالي، بمحافظات نيورو وخاي المتاخمة للحدود مع موريتانيا، وسط مخاوف من استهداف الشاحنات وقتل السائقين من قبل الجماعات المسلحة المحسوبة على نصرة الإسلام والمسلمين وحركة ماسينا المتحالفة معها وقد حدثت أعمال من هذا النوع في السابق .

وأضافت أن أكثر من 100 شاحنة مغربية محملة بالمواد الغذائية والسلع القادمة من المغرب برا عبر موريتانيا باتت تتجه إلى المعبر الحدودي الموريتاني لمجدين روصو مع السنغال وتدخل إلى الأراضي السنغالية لتستفيد من قوافل الإمداد التي توفر لها القوات المسلحة المالية حزاما أمنيا يحرسها من الأراضي السنغال وصولا إلى باماكو عاصمة مالي .

وأشارت إلى أن الشاحنات المغربية التي تمر عبر معبر روصو إلى مالي يتجه بعضها إلى السنغال ومالي وبوركينا فاسو.

واشتكى سائقو الشاحنات المغربية من بطء الإجراءات عند المعبر الموريتاني بسبب الضغط الكبير، وعبروا، حسب اتحاد الناقلين المغاربة، عن مخاوفهم من تلف المواد الغذائية التي يحملونها مثل الخضروات والفواكه والأسماك.

وأكد الاتحاد أن عدد الشاحنات المغربية التي تعبر يوميا لا يتجاوز ما 8 و10 شاحنات وأن التأخير ألحق خسائر مالية بشركات النقل.

وتحولت موريتانيا بالنسبة للمغرب إلى بلد عبور للسلع والبضائع المغربية نحو دول أفريقيا الغربية وهي السنغال ومالي وبوركينا فاسو وساحل العاج والنيجر عبر معبر "الكركارات" الواقع في آخر نقطة حدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة المغرب .