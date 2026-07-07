يستضيف معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، غدًا الأربعاء 8 يوليو، ندوة بعنوان «أصوات روائية.. عن الكتابة وأسئلتها»، بمشاركة الكُتّاب محمد البرمي، وسمر نور، ومريم حسين، ويقدمها الكاتب كريم علي القاهري.

وتناقش الندوة تجارب المشاركين في الكتابة الروائية، وأسئلتها الإبداعية، ومسارات بناء النص، إلى جانب التحديات التي تواجه الكُتاب، وعلاقة الرواية بالواقع والخيال.

وتقام الندوة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة مساءً، بقاعة اجتماعات C بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، ضمن البرنامج الثقافي للدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الاثنين 6 يوليو وحتى الاثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام بالثراء والتنوع حيث يتضمن تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم، وذلك بمقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية، كما يتضمن البرنامج تقديم 21 فعالية وندوة أخرى في بيت السناري بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.