ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و 3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، إضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر عدد 776 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39491 من البضائع العامة، منها عدد 101 سيارة نقل محملة بـ 5026 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110403 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9543 طنًا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4759 طن فوسفات و 4225 طن يوريا و 3200 طن رمل و 2800 طن داى أمونيوم و 793 طن نترات أمونيوم .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 76 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 256 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 434 حاوية مكافئة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15383 طن حديد، و 3001 طن خردة، و 12000 طن قمح، و 972 طن خشب زان، و 10340 طن ذرة و 3158 طن أرز .