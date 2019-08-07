الجيش التركي يحيد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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حيّد الجيش التركي، 4 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" ، في اشتباكات خلال عملية "المخلب" شمالي العراق، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعناصر الحزب، خلال عملية "المخلب" المستمرة.

وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن تحييد 4 مسلحين من الحزب.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 80.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.