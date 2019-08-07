يقام اليوم الأربعاء، مؤتمر صحفي لفيلم "يوم مصري"، تزامنا مع انتهاء تصوير آخر مشاهد الفيلم، فى السادسة مساء، بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطال وصناع العمل.

وينتهى المخرج أيمن مكرم، اليوم الأربعاء، من تصوير أخر مشاهد فيلم "يوم مصرى"، قصة وسيناريو وحوار يحيى فكرى، ومن بطولة الفنان خالد النبوى، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وسامى مغاورى واوتاكا.

الفيلم إشراف عام عبد الله منصور، ومنتج فنى ريمون رمسيس، وبرديوسر فدوى رفيق، وإنتاج مشترك بين شركة الريماس للإنتاج الفني والميريا للإنتاج الثقافي.

تدور أحداث الفيلم في سرد يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيده زينب، ويتم سرد المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن فى حياته اليومية فى شتى المجالات، وإلقاء الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع، وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.

وصرح طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لشركة الريماس للإنتاج الفنى، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفى، غدا، بحضور أبطال فريق العمل داخل استديو "بيت الأمة"بمدينة الإنتاج الإعلامى فى تمام الساعة السادسة مساء.

يحضر المؤتمر كلا من المنتج إبراهيم اسحق مالك الشركة المنتجة، والمهندس إسحاق إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الريماس.