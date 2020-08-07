العراق: ‏القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها نحو 150 شهيدا

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أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الجمعة، بالقبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها ما يقارب 150 شهيدًا في ديالي.