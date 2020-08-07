 العراق: ‏القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها نحو 150 شهيدا - بوابة الشروق
الجمعة 7 أغسطس 2020 3:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

العراق: ‏القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها نحو 150 شهيدا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 2:42 م

أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الجمعة، بالقبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة راح ضحيتها ما يقارب 150 شهيدًا في ديالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك