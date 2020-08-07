يتبع البعض عادات يومية، معتقدين بداخلهم بأنها صحيحة، ولكن في الحقيقة لها العديد من الآثار السلبية التي يمكن أن تؤثر على الشعر والجسم والبشرة، لذلك نشر موقع "ويب ميد" مجموعة من العادات الخاطئة التي يمكن أن تؤثر على الصحة.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد القهوة

من المؤكد أن الحمض أو السكر الموجود في القهوة والمشروبات الغازية وعصير الفاكهة تؤكل القشرة الخارجية للأسنان والتي تسمى المينا، ولكن لا تحاول فركها على الفور، حيث إنه عندما تغسل أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد تناول طعام أو شراب حمضي، يمكن أن يزيل ذلك المينا الضعيف، وبدلًا من ذلك يجب غسله جيدا بالماء، والأفضل من ذلك هو استخدام الفرشاة قبل الشرب.

- السباحة بالشعر الجاف

تحتوي مياه المسبح على مواد كيميائية، تضر الشعر، خاصة إذا كان جافا، لذلك يجب الحرص على بل الشعر بماء الصنبور قبل السباحة، وهو ما يمنع الشعر من امتصاص الكثير من المواد الكيميائية الموجودة في حمام السباحة، وعند الانتهاء من السباحة يجب غسل شعرك على الفور، ويفضل أن يكون بشامبو.

* كمية الشامبو

تذيل الكميات الكبيرة من الشامبو الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، مما يجعل الشعر باهت وجاف، لذلك للحصول على شعر ناعم وأملس، يمكن استخدام الشامبو بكميات صغيرة بصفة يومية في حالة تراكم الزيوت والأوساخ، ولكن أكد العديد من الخبراء أنه يجب غسل الشعر كل يومين إلى 3 أيام، للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس.

* مسح الأذنين

قد يبدو الأمر جيدًا، ولكن المسحات القطنية تدفع شمع الأذن إلى عمق أكبر، مما يتلف طبلة الأذن أو العظام الصغيرة التي تساعد على السمع.

* استخدام مزيل العرق

يعمل مزيل العرق على إخفاء الرائحة، ولكن إذا كان لديك إبط لزج أو متعرق، فإن مضادات التعرق هي ما تحتاجه، وليس مزيل العرق، حتى لا تتفاعل المواد الكيميائية مع غدد العرق.

* قص الأظافر قبل العناية بالقدم

يجب الحرص على عدم قص الأظافر، قبل جلسة العناية بالقدم، وذلك لأن الكسور الصغيرة الموجودة في الأظافر يمكن أن تكون هي نقطة الدخول المثالية لأي بكتيريا في حمام القدم، مما يؤدي إلى عدوى، لذلك ينصح الكثير من خبراء التجميل بقص الأظافر قبل 48 ساعة على الأقل من العناية بالأقدام.

* الاستحمام بالبخار

الماء الساخن يجفف الجلد، وإذا كنت تعاني من الإكزيما فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، لذا يجب تجنب الحمامات الطويلة والساخنة، والحرص على الخروج من الحمام إذا كانت بشرتك حمراء أو تشعر بالدفء.