إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

توجهت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بالشكر إلى مصر على جهودها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة سريان وقف إطلاق النار في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي للمدينة القدس.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن إسرائيل تحتفظ بالحق في الرد بقوة، في حالة انتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها «لن تسمح بتعطيل الحياة لمواطني تل أبيب».

وقال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي.

The Head of the National Public Diplomacy Directorate can confirm that a ceasefire will take effect tonight at 23:30.



The State of Israel thanks Egypt for its efforts. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 7, 2022

وأوضح المصدر، أنه في ضوء تلك الاتصالات، تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء اليوم بتوقيت القدس.

وأشار إلى أن «مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل عن الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذا العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن».

وأضاف المصدر، أن «الاتصالات المصرية المكثفة متواصلة مع كل الأطراف، للوصول إلى وقف ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة».