إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

توجهت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بالشكر إلى مصر على جهودها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة سريان وقف إطلاق النار في الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي للمدينة القدس.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن إسرائيل تحتفظ بالحق في الرد بقوة، في حالة انتهاك وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها «لن تسمح بتعطيل الحياة لمواطني تل أبيب».

وقال مصدر مسؤول، إنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كل الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي.

The Head of the National Public Diplomacy Directorate can confirm that a ceasefire will take effect tonight at 23:30.



The State of Israel thanks Egypt for its efforts.