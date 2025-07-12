وزيرة خارجية كوريا الشمالية: نحن ندعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها

أكدت تشوي سون هوي، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "كوريا الشمالية"، اليوم السبت، أن بلادها تدعم حق روسيا في حماية سلامة أراضيها وسيادتها.

وقالت الوزيرة تشوي، خلال اجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف الذي يزور كوريا الشمالية: "الخيار الاستراتيجي وإرادة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الدفاع عن سياسة روسيا، في حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ودعمها دون قيد أو شرط وبشكل ثابت"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وأضافت تشوي، أن بيونج يانج تدعم موسكو في "معارضة المؤامرات المهيمنة للإمبرياليين، واستعداد حكومة بلادنا لتنفيذ جميع بنود الحوار الدولي الجديد بجدية".

ووصل وزير الخارجية الروسي لافروف، إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب "سبوتنيك".

يذكر أن كوريا الشمالية قدمت لروسيا قوات ومعدات عسكرية في حربها مع أوكرانيا والتي انطلقت في فبراير عام 2022.

ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنجهاي للتعاون".

وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.