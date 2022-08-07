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الإفتاء: الانتحار حرام شرعًا.. ولا يجوز وصف مرتكبه بالكفر
النيابة الإدارية تنعي وفاة رئيس قضايا الدولة السابق المستشار حسين عبده خليل
الأوقاف: انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث من مسجد الفتح
كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022
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فيديو.. المتحدث باسم حماس: العدوان والإجرام مكون أساسي في طبيعة الاحتلال الإسرائيلي
فيديو.. مسيرة لمئات المستوطنين في باب العامود بالقدس المحتلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في غزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس
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أحمد سامي: بيراميدز يبحث عن الفوز دائما.. ومباراة المحلة صعبة
يوسيفاني هيرنانديز ينتظم في تدريبات طائرة الزمالك
هاني سعيد: قدمنا أسوأ أداء أمام المقاولون.. وبيراميدز يمر بمرحلة صعبة
رأي
فن
أشرف زكي ينفى تسول 3 فنانين في الشارع.. ويؤكد: تنفيذ مقترح لإقامة حفلات يذهب عائدها لرعاية الفنانين وأسرهم
«سولا» يواصل حصد الجوائز.. والمخرج صلاح إسعاد: أردت أن يكون الفيلم حقيقيا يتجنب كليشيهات أعمال شمال إفريقيا
المطرب مصري عن حذف أغنية «عصبي» لفارس من يوتيوب: محمد قماح السبب
فيديو.. أشرف زكي: بعض المواقع الإلكترونية تظهر الفنانين متسولين
مال وأعمال
أعمال
مواطن
أرقام غير مسبوقة في تاريخ قناة السويس.. أسامة ربيع: حققنا هذا العام إيرادات بـ 7 مليارات دولار
فيديو.. أسامة ربيع: الأزمة الصينية – التايوانية لن تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس
14% تراجعا فى أعداد السيارات المستوردة خلال النصف الأول من 2022
حوادث وقضايا
بسبب نتيجة الثانوية.. طالبة تحاول الانتحار بحبة الغلال السامة في الدقهلية
مباحث البحيرة تكشف غموض العثور على جثة فتاة بكفر الدوار
مصدر أمني: محبوس الشرقية توفي في المستشفى خلال علاجه من ورم سرطاني
مصرع شخص في حادث تصادم سيارة بدراجته البخارية في أطفيح
تليفزيون
فيديو.. رئيس قناة السويس: تطوير القطاع الجنوبي يسير وفق المخطط
إبراهيم عبد المجيد يبكي في حواره مع منى الشاذلي بسبب موقف لا ينساه لنجيب محفوظ
فيديو.. حسام موافي يكشف علاقة الغدة الكظرية بالضغط المرتفع
غدا.. منتخب شباب إف