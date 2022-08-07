كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد 100 ألف إصابة لليوم السادس على التوالي، حيث تكافح البلاد موجة جديدة من الإصابات بسلالة فرعية شديدة العدوى من المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 105 آلاف 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 484 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و489 ألفا و128 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و 263 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.