ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 29 مع تواصل غارات إسرائيل على غزة

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أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 29 مع تواصل غارات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الثالث.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن عمال إنقاذ ومسعفين انتشلوا جثامين ثمانية شهداء من بينهم طفل وثلاث سيدات من تحت أنقاض منزل سكني دمرته غارة إسرائيلية في رفح جنوب القطاع.

وبحسب الوزارة، تم تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه واستمر عمل فرق الإنقاذ لما يزيد عن ثمانية ساعات لانتشال الشهداء والجرحى.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن استشهاد "خالد سعيد منصور" عضو المجلس العسكري فيها وقائد منطقة جنوب قطاع غزة جراء استهدافه في غارة إسرائيلية على رفح.

بدورها ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين منذ عصر الجمعة ارتفعت إلى 29 من بينهم ستة أطفال وأربع سيدات، فيما أصيب أكثر من 250 آخرين بجروح.

وبدأت جولة التوتر التي بدأت أول أمس الجمعة بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري داخل شقة سكنية بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وتعد جولة التوتر الحاصلة في غزة الأشد منذ مايو 2021 إثر قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما وتسبب في استشهاد أكثر من 255 فلسطينيا و13 في إسرائيل.