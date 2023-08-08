محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، (مصنع 999 الحربي)، المهندس حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية.

ووجه محافظ الغربية، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطة، مؤكدًا أهمية المشروع فتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج.

وتم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أن المحطة تتكون من 8 عنابر، منهم 2 لتربية الأمهات، و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراطًا.