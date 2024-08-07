رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على مهاجمة كل مكان في لبنان وغزة والشرق الأوسط

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن إسرائيل قادرة على شن "هجمة سريعة للغاية" على كل مكان في لبنان، وغزة، والشرق الأوسط، بحسب تعبيره.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، على حسابه على تطبيق "تليجرام" أن تصريحات رئيس الأركان جاءت خلال زيارته إلى قاعدة تل نوف الجوية.

ونقل أدرعي عن هاليفي قوله: "أشاهد الجاهزية القياسية سواء هجومياً أو دفاعياً.. سنكون قادرين على شن هجمة سريعة للغاية، على كل مكان في لبنان، وعلى كل مكان في غزة، وعلى كل مكان في الشرق الأوسط، فوق الأرض وتحت الأرض"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكد هاليفي أن إسرائيل ستواصل البحث عن يحيى السنوار، الذي تولى رئاسة المكتب السياسي لحركة "حماس" بعد اغتيال سلفه إسماعيل هنية في طهران، الأسبوع الماضي.

وأضاف متحدثاً عن السنوار: "تغيير مسماه الوظيفي لا يثنينا عن مواصلة البحث عنه، وليس هذا فحسب، بل يشجعنا وسوف نجتهد من أجل العثور عليه ومهاجمته ليتم تغيير رئيس المكتب السياسي مرة أخرى"، بحسب قوله.