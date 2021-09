أفاد تلفزيون "cbc" أن المتظاهرين ألقوا حفنة من الحصي على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ووقع الحادث بعد التجمع الانتخابي، عندما كان ترودو على وشك ركوب الحافلة. وكان ترودو محاطا بالمتظاهرين وسط هتافات ضد سياسته بخصوص تشديد الإجراءات ضد انتشار عدوى كورونا، وأظهر مقطع الفيديو بعض المتظاهرين وهم يرمون الحصى عليه.

وبحسب القناة التلفزيونية ، فإن هذا ليس التجمع الأول لترودو الذي ترافقه احتجاجات.

ووفقا لـ Global News ، احتج الأشخاص الذين ألقوا بالحجارة على ترودو ضد سياسة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وكان ترودو أعلن منتصف أغسطس عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة "تاريخية" بسبب جائحة كوفيد-19.

Canadians protesting Prime Minister Justin Trudeau in London, Ontario during an election stop.



A piece of what Trudeau called ‘gravel’ is seen thrown. pic.twitter.com/Cwh3aCoOGk